Clínica da Mulher oferece DIU, laqueadura e vasectomia

O Centro de Especialidades Materno Infantil do Município de Paranaíba, Clínica Saúde da Mulher, através do Programa de Planejamento Familiar, oferece assistência à contracepção. Todos os procedimentos de planejamento familiar são realizados na Clínica e não há necessidade de encaminhamento da Unidade de Saúde.

Os métodos disponíveis são divididos em reversíveis e irreversíveis. Os métodos reversíveis são eficazes, possuindo taxa de confiabilidade similar a laqueadura e vasectomia, porem podem ser revertidos caso o paciente decida ter mais filhos.

Já os métodos irreversíveis são aqueles que, uma vez realizados, não existe possibilidade de reverter.

Métodos reversíveis disponíveis: DIU de Cobre (disponível para população em geral), DIU Hormonal e Implanom (disponíveis seguindo o protocolo do estado).

Métodos irreversíveis disponíveis: laqueadura tubária consiste em um procedimento cirúrgico, que realiza um corte nas trompas, interrompendo a comunicação entre o ovário e útero, prevenindo a gravidez. Vasectomia é um procedimento cirúrgico, onde corta o canal deferente, interrompendo o fluxo dos espermas entre os testículos e o pênis.

Além disso, a Saúde realiza a distribuição de preservativos masculinos e femininos, que protegem contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e gravidez.

Quem tiver interesse em realizar o planejamento familiar basta procurar a Clínica de Saúde da Mulher que está localizada na Avenida Edu Queiroz Neves, bairro JD. Daniel Martins II, com xérox de documentos pessoais: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos, RG, CPF do cônjuge e preventivo realizado no último ano.