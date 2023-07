CMDCA divulga aprovados para próxima etapa da eleição para conselheiro tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgou nesta terça-feira (25) os aprovados na prova de conhecimentos específicos para conselheiro tutelar em Paranaíba, com isso os candidatos estão habilitados para a próxima etapa, que é a prova de informática. Foram 16 classificados.

A prova será realizada na Escola Municipal Professora Liduvina Motta Camargo, localizada na Avenida: Martinho da Palma e Mello, 942, Bairro Industrial de Lourdes, no dia 30 de julho, das 8h às 12h.

Os candidatos devem chegar ao local com 30 minutos de antecedência do fechamento do portão. Conforme edital, não haverá segunda chamada ou repetição da prova prática, seja qual for o motivo alegado, e a prova prática tem caráter eliminatório.

A prova conterá 20 exercícios e será avaliada na escala de zero a 20 pontos e terá caráter eliminatório; será considerado aprovado com avaliação positiva na Prova Prática de Informática, o candidato que alcançar 60% de acerto nos exercícios propostos.

Nomes em ordem alfabética:

001/2023 Amanda Moraes Tavares

002/2023 Daiane Alfaro Cabrera Silva

003/2023 Emerson Luis Fischer de Oliveira

004/2023 Joyce Renata Ferreira

005/2023 Katiúscia Aparecida de Paula Tamarozzi

006/2023 Katiúscia das Dores dos Santos

007/2023 Lindomarcia Lindiane de Freitas

008/2023 Márgila Leal de Souza Tocchio

009/2023 Natália Leal dos Santos

010/2023 Neivaldo de Souza de Castro

011/2023 Patrícia Rodrigues de Souza

012/2023 Roberta Eduarda Santana

013/2023 Silmo Rosa de Oliveira

014/2023 Tauana Kely Queiroz de Souza

015/2023 Valéria Aparecida Rosa de Freitas

016/2023 Vânia de Oliveira Melo