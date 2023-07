Com 73 casos prováveis, Paranaíba tem 36 casos confirmados, conforme SES

Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que Paranaíba registra 73 casos prováveis de dengue até 15 de julho; dentre estes casos, 36 foram confirmados. Os números colocam o município na posição de número 77 com relação a incidência, que é considerada média.

Conforme o boletim, os casos prováveis englobam os casos em investigação, casos confirmados e ignorados e não são considerados os casos descartados. Já os casos confirmados são os casos encerrados, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico.

Na última semana, duas pessoas morreram vítimas de dengue em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número de vítimas de doença neste ano subiu para 33 no Estado.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), além das mortes confirmadas, há outras 10 em investigação por suspeita da dengue.

O boletim traz dados do dia 8 a 15 de julho. No Estado, nessa semana de referência, foram confirmados 807 casos de dengue, o que dá, em média, 115 casos confirmados por dia.

Clique aqui e veja o boletim.