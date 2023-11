Com onda de calor, Paranaíba poderá registrar 42°C

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul deve continuar durante esta semana, de acordo com previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Para a região do Bolsão as mínimas previstas devem ficar entre 26°C e 30°C e as máximas entre 43°C a 45°C.

Em Paranaíba para esta semana a previsão indica calor de 40°C a 42°C, e mínimas com variação de 23°C a 26°C. O céu estará predominantemente ensolarado todos os dias da semana, sem indicativo de chuva. As altas temperaturas são amplificadas devido a atuação conjunta do El Ninõ. As condições meteorológicas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

No domingo foi registrada temperatura de 40,2°C e umidade de 19%; no sábado 39,4°C e umidade relativa do ar 14%.

"Nos últimos dias estamos enfrentando altas temperaturas com valores acima de 40°C e baixo valor de umidade relativa do ar entre 10% e 30% em grande parte do Estado. E a previsão do tempo para a semana indica a continuidade do calor, com tempo estável devido a atuação de calor, ou seja, atuação de massa de ar quente e seca que favorecem as altas temperaturas e os baixos valores de umidade relativa do ar", explicou a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes.