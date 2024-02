Começa hoje o Carnaíba 2024

O Carnaval em Paranaíba tem início nesta quinta-feira com o concurso “Rei Momo e Rainha” e a apresentação do Grupo de Pagode Bem Bolado, a partir das 20h.

Serão cinco noites de folia, a segunda noite, 9, contará com o show de Mariana Fagundes; sábado, 10, a dupla Maiara & Maraisa comandará a terceira noite de folia; no domingo, 11, haverá matinê com apresentação de shows infantis, a partir das 15h; segunda-feira, 12, o encerramento do carnaval será com a dupla Pedro Paulo & Alex.

A Banda Santa Helena fará apresentação todas as noites no palco do Carnaíba.



