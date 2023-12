O comércio de Paranaíba funcionará em horário estendido até às 22h de hoje até o próximo dia 22, no sábado, dia 23, o funcionamento pode ser até às 17h.

Os horários foram definidos após acordo entre Sindicato dos Empregados no Comércio de Paranaíba e o Sindicato do Comércio Varejista.

Além das atrações você poderá ganhar um vale compra instantâneo.

Assista:

Continue Lendo...