Comércio funcionará em horário estendido neste sábado

A Associação Empresarial de Paranaíba (Acip) divulga que o comércio atenderá em horário estendido neste sábado, véspera do Dia das Mães, e convida associadas para café da manhã. No sábado (13) as lojas devem funcionar até às 17h.

O comércio de Mato Grosso do Sul deve movimentar cerca de R$ 493 milhões com presente no Dia das Mães, o que representa um aumento de 37% no consumo em relação à mesma data em 2022. A segunda melhor data comercial do país traz expectativas para os comerciantes, conforme os dados levantados pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF/MS) e Sebrae MS.

A expectativa é gastar, em média, R$ 221,17, com presentes o que movimentará R$ 231,86 milhões. Já para as comemorações, o valor em média reservado é de R$ R$ 219,22, sendo de R$ R$: 261,70 milhões.

