Comércio pode atender em horário estendido a partir desta segunda-feira

O comércio de Paranaíba passa a funcionar em horário estendido na próxima semana, podendo ficar aberto até às 20h entre 11 a 15 de dezembro, no sábado o funcionamento pode ser até às 17h. O horário estendido não é obrigatório ao comércio local.

Na semana antecedente ao Natal o horário de funcionamento deve ser até às 22h, entre 18 e 22 de dezembro, e no sábado 23 até às 17h. Os horários foram definidos após acordo entre Sindicato dos Empregados no Comércio de Paranaíba e o Sindicato do Comércio Varejista.

