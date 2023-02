Confira o plantão policial desta segunda-feira

Nesse final de semana, durante rondas em Paranaíba, policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão de três homens que se encontravam com pendência com a Justiça.

Na manhã de sexta-feira (24), em rondas pela Avenida Gustavo Rodrigues da Silva, a guarnição policial avistou um indivíduo com um volume na cintura e demonstrando nervosismo ao visualizar a viatura. Durante abordagem os policiais não encontraram nada de ilícito, mas constataram que ele estava evadido do sistema prisional.

Já por volta das 12h, os policiais patrulhavam pela Rua Doutor Rocha Dias e avistou dos indivíduos que tentaram se esconder atrás de um veículo quando avistaram a viatura. Ambos foram submetidos a uma abordagem e os policiais constataram que um dos indivíduos, o homem de 52 anos, se encontrava com uma pendência judicial por estar foragido do sistema prisional.

No domingo (26), por volta das 16h50, a equipe de Força Tática estava um indivíduo em frente a uma residência localizada na Rua João Gonçalves de Moraes e era de conhecimento dos policiais que havia contra ele uma ordem judicial para sua prisão. De imediato, ele foi submetido a abordagem, sendo-lhe informado sobre a existência do mandado de prisão.

Todos os cidadãos que se encontravam com pendência com a Justiça foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.