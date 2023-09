Confira o plantão policial desta segunda-feira

Durante feriadão a Polícia Civil de Paranaíba registrou quatro casos de estelionato de golpes financeiros. Em um dos casos um homem de 51 anos contou que que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, na qual o interlocutor se passava por seu filho. Durante a conversa, o golpista solicitou dinheiro e, em um determinado momento, pediu que a vítima pagasse um boleto no valor de R$ 980,00 ao Mercado Pago.

A vítima, acreditando estar ajudando seu filho, realizou o pagamento. No entanto, após seu filho retornar da casa da namorada e negar ter feito qualquer pedido de dinheiro emprestado, a vítima percebeu que havia caído em um golpe cruel. Todas as tentativas de contato com o número de telefone do golpista foram em vão.

Assista: