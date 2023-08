Conta no Instagram é hackeada e mulher denuncia tentativa de golpe

Uma mulher de 27 anos denunciou uma tentativa de estelionato na noite de terça-feira (22) quando sua conta na rede social Instagram foi hackeada na semana passada, na quinta-feira (17). A jovem não teve nenhum prejuízo financeiro, porém enquanto estava sem acesso a rede social foram postados anúncios da tabela pix.

Conforme a ocorrência, a mulher recebeu mensagens de um perfil do Instagram de uma loja de maquiagens que a ofereceu um kit completo de maquiagem em troca de divulgação do produto.

Uma suposta atendente, com o nome de Roberta entrou em contato com a vítima pelo Whatsapp e, na conversa solicitou que essa enviasse um código de verificação do Instagram e que gravasse vídeos para a empresa. Que após a vítima repassar o código e gravar os vídeos, de boa-fé, a mesma perdeu o acesso a sua conta pessoal do Instagram e a pessoa que conversou com ela no Whatsapp a bloqueou e não respondeu mais as mensagens.

Uma amiga contou que durante o período em que ficou sem acesso a conta, seu perfil estava realizando anúncios nos "storys" da tabela pix, costumeiro golpe que promete ganho multiplicado e rápido de dinheiro após a vítima depositar certo valor em tabela.

Ela disse que após realizar o procedimento de recuperação de conta junto a plataforma conseguiu recuperar sua conta e, que não teve nenhum tipo de prejuízo financeiro.