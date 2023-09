Corpo de Bombeiros alerta para ataque de abelhas

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu nas últimas 24 horas nove ocorrências e dentre eles ataque de um enxame. Tenente Ricardo Salles, orienta que em caso de ataque, se possível, é preciso isolar a área e se isolar e jamais fazer controle por conta própria. O mais indicado é cobrir a cabeça e pescoço, pois são áreas mais sensíveis.

Já o plantão policial registrou além de furto, mais um golpe pela internet.

Um homem de 39 anos, foi vítima de um golpe com a venda de uma geladeira através de uma página do Facebook e o contato com um suposto vendedor com DDD (11) da cidade de São Paulo (SP). Acreditando que estava comprando o eletrodoméstico de um morador de Aparecida do Taboado, ele realizou um PIX de R$ 300. De acordo com o boletim de ocorrência, após a transferência, o vendedor, começou a apagar as mensagens o que levou o comprador a suspeitar que tinha sido vítima de um golpe.

