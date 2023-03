Corpo de Bombeiros alerta sobre queimadas em vegetação

O Corpo de Bombeiros Militar de Paranaíba alerta sobre queimadas com o fim do mês de março e a diminuição das chuvas. A umidade da região começa a diminuir, tornando-a mais quente e propensa a incêndios. Muitas pessoas começam a limpar seus terrenos, o que pode levar ao uso indevido do fogo, segundo o tenente Ricardo Salles.

“Nosso município é muito quente e sofre bastante nessa época. Com as chuvas, ficava impraticável a limpeza dos terrenos, pois roçava-se em um dia e em menos de uma semana a grama e o mato cresciam com muito vigor”, destacou.

Com a diminuição das chuvas, o crescimento do mato vai diminuir com a diminuição das chuvas e muita gente vai começar a limpar os seus terrenos.

“A orientação é que façam de maneira legal [a queimada]. Não cometam o crime de atear fogo, pois a natureza e as pessoas sentem os impactos dessas ações”, orientou.

A lei federal de 1965 do código florestal proíbe o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação, a menos que haja peculiaridades locais ou regionais que justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais. Mesmo para os produtores rurais, é necessária uma autorização para o uso do fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul alerta para a importância de limpar os terrenos de maneira legal e segura, sem recorrer ao uso indevido do fogo.