Corpo de Bombeiros dá dicas para aproveitar Carnaval em segurança

Durante o Carnaval é comum o atendimento de ocorrências como acidente de trânsito em rodovia e na área urbana, aumenta a incidência de embriaguez e até coma alcoólico. Todas elas são atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Em Paranaíba durante este períodoa Corporação vai receber reforço de militares da Capital, com atendimento normal das ocorrências do dia-a-dia.

Além das medidas de prevenção que estão sendo adotadas pelo comando do Corpo de Bombeiros, o tenete Ricardo Salles, destaca as vistorias e as exigências que são feitas, até para que haja segurança dos foliões, principalmente em estruturas que receberão muitas pessoas. “Procure sempre por locais onde haja a certificação de vistoria do Corpo de Bombeiros, desta forma você vai ter certeza que você tá num local seguro; também localize as saídas de emergência e não fique parado em frente às portas de saída de emergência”, destaca.

Assista: