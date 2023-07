Corpo de Bombeiros Militar em Paranaíba realiza formação de brigada florestal

O Corpo de Bombeiros Militar em Paranaiba realizou formação de brigada florestal em parceria com o sindicato rural e a associação dos produtores e agricultores da região dos Coqueiros (ASSOPARC). A capacitação faz parte do planejamento de prevenção integrada do comando da instituição considerando a legislação estadual e federal vigente.

O público alvo foram os produtores e funcionários das áreas rurais próximas contemplando 30 alunos que tiveram instruções com noções de atendimento pré-hospitalar e combate e prevenção aos incêndios florestais. Com base na grade curricular da norma técnica do Corpo de Bombeiros Militar n. 17, foram demostrados e praticados ações em casos de desmaios por inalação por fumaça, picada de animais peçonhentos, fraturas ou suspeita de fraturas, noções sobre teoria e comportamento do fogo, confecção de aceiros, combate direto e indireto e outros assuntos pertinentes.

Durante a formação foram manuseados equipamentos e ferramentas como abafadores, bombas costais, sopradores, roçadeira e maquinarios.