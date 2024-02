Córrego Fazendinha recebe mutirão de limpeza

A Secretaria de Obras e Serviços deu início nesta semana a um mutirão de limpeza no córrego Fazendinha, na região da descida da Nena e a ponte da Fipar. Segundo o prefeito Maycol Queiroz, a limpeza seguirá nas mediações do Pisos Paranaíba até a Rua da Saudade e após as festividades carnavalescas o Bairro Buritis também receberá limpeza.

Em breve serão iniciados os serviços de canalização neste córrego, tendo em vista que foi realizado um estudo técnico para avaliar as condições dos mesmos, com o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais, ajudando a combater inundações e atender com eficiência os sistemas de drenagem.

"Após o Carnaval vamos iniciar diversas ações de limpezas nos bairros e ações rurais, vamos combater os focos de mosquito da dengue", disse.

Conforme a pasta, a limpeza é realizada periodicamente para manter a cidade limpa, evitar a proliferação de animais peçonhentos como aranhas, escorpiões e lacraias, assim como contribuir com a saúde pública.