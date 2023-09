CPar comemora Dia do Médico Veterinário com alunos da primeira turma

O Campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) comemorou nesta terça-feira (12) o Dia do Médico Veterenário, com visita a Fazenda Jamel e palestra aberto ao público com infiormações sobre o traalho do profissional em diversas áreas. A professora Anahi Souto Vieira, médica veterinária, fala sobre a data.

A data é celebrada no dia 9 de setembro e foi escolhida pois em 1933, por meio do Decreto nº 23.133, o então presidente Getúlio Vargas, criou a normatização para a atuação do médico veterinário e para o ensino da profissão no país.

Assista: