Creas oferece hospedagem e cobertores a moradores de rua

A Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social ) ofereceu nesta semana, em que as temperaturas caíram e Paranaíba chegou a registrar 9°C, hospedagem em hotel e refeições para os moradores de rua da cidade.

Conforme a equipe do Creas, nem todos aceitaram o benefício, mas mesmo assim, foram doados cobertores àqueles que não quiseram pernoitar no hotel.

A ação foi desenvolvida juntamente com a prefeitura e a Secretaria de Assistência Social.

Em Mato Grosso do Sul, em dois dias, já ocorreram, ao menos, três óbitos atribuídos à hipotermia em Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, dia 14 de junho, Sidinei Carvalho, 57 anos, foi encontrado na calçada de uma empresa madeireira, na Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Monumento, em Campo Grande. Ele apresentava sinais de hipotermia, de acordo com a Polícia Militar. No mesmo dia, em Ponta Porã, um homem foi encontrado morto no barraco onde dormia.

O Creas mudou de endereço e está atendendo na Rua Dr. Mario Corrêa, 1010, Centro. O horário de atendimento do CREAS é das 7h às 13h e o telefone para contato é 3669-0078.

O meteorologista Natálio Abrahão informou que a previsão é que o tempo fique mais quente na segunda-feira (18). No entanto, ele destacou que "depois esfria novamente".

O inverno chega ao hemisfério sul na quarta-feira (21) da próxima semana e vai até o dia 23 de setembro. Neste final de outono, as temperaturas mais baixas foram registradas.