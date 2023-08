Criança de 4 anos é picada por escorpião no Centro

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu ocorrência de acidente com escorpião, tendo como vítima um meninos de quatro anos de idade na madrugada de quarta-feira (23), por volta das 3h19, na Rua Maria Cândido de Freitas, Centro.

Conforme os militares, o menino estava consciente e orientado, com dor na sola do pé. Segundo sua mãe, ela foi preparar o alimento para o esposo quando a criança se levantou da cama e foi atrás dela, no momento em que a criança pisou em um escorpião.

A criança foi levada para Santa Casa e deixados aos cuidados da equipe médica de plantão.

Com o aumento das temperaturas e início do período de reprodução dos escorpiões a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio do Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), alerta para os riscos de acidentes com a espécie.

Escorpiões são aracnídeos de hábitos noturno e são a principal causa de acidentes por animais peçonhentos no Brasil. Em Mato Grosso do Sul três grandes espécies são mais comuns, conhecidas como escorpiões-amarelos, que geralmente vivem no esgoto por onde conectam às residências, pelos ralos da cozinha e banheiro, e podem causar sérios acidentes.

O médico e responsável clínico pelo Ciatox, Alexandre Moretti de Lima, diz que a atenção da população é importante, em especial devido ao aumento das temperaturas. “Vamos ver agora com o início da primavera e também do verão, quando as temperaturas tendem a ficar mais altas, uma maior quantidade de casos, pois os escorpiões saem das suas tocas, dos seus esconderijos e é aí que acontece o acidente, então é preciso ter o cuidado”.

E caso ocorra um acidente, é necessário lavar o local da picada com água e sabão. A vítima deve procurar, imediatamente, a unidade de saúde mais próxima para melhor atendimento.

“Geralmente, os pacientes apresentam quadros mais leves, sendo necessária somente a analgesia, o bloqueio anestésico, porém, em crianças e idosos existe uma gravidade desses casos, com necessidade de soro antiescorpiônico para neutralizar os efeitos do veneno. Nem todos vão evoluir com essa necessidade de aplicação do soro”, explica Moretti.

Ao matar um escorpião, se possível, recolha e leve ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de seu município para auxiliar na identificação e medidas de prevenção e controle da espécie na sua cidade.