Cultura abre inscrições para o Canto Coral

A Secretaria de Cultura de Paranaíba informa que estão abertas as inscrições para o curso de Canto Coral para crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos.

As aulas acontecerão todas as quintas-feiras, sendo das 16h para crianças e/ou jovens e às 17h para adultos. As vagas são limitadas e os interessados poderão fazer suas inscrições na Secretaria de Cultura, localizada no Espelho d’Água, ou gratuitamente através da internet, no site da Prefeitura.

O Canto Coral faz parte do projeto A ARTE (RES) SIGNIFICANDO A VIDA que está ligado as Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Assistência Social do Município. Dúvidas e informações com a coordenadora Vera Gonsales pelo número [67] 98151-2825.