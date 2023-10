Curso de assistente de produção ondustrial é oferecido gratuitamente

O Programa Cidade Empreendedora está oferecendo curso de assistente de produção industrial, com carga horária de 48 horas. O curso será realizado no dia 18 de outubro, das 8h às 17h, no Espelho d’Água.

O conteúdo Programático tem aulas de Controle do Processo Produtivo; Noções de produção enxuta; Acompanhamento do processo produtivo; Setup; Brainstorm; Análise de viabilidade técnica de produção; Estudo de tempos; Fluxo de produção; Noções de lay–out; e Sistemas de produção.

Para realizar a inscrição é necessário acessar o link: https://forms.gle/BFkJPUuNCwXt9Ehu5