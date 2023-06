Defensoria de MS inaugura sede própria em Paranaíba

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura nesta sexta-feira (30) mais uma sede própria, desta vez na comarca de Paranaíba, Rua Ermindo Leal, 555, bairro Ipê Branco.

O defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparani, destaca que a entrega do novo prédio reforça o compromisso de estruturação e aprimoramento da gestão 2023-2025.

"A nossa Defensoria Pública é a segunda mais antiga do Brasil, e nós podemos dizer, hoje, que é uma das poucas instituições que está presente em todas as comarcas. Mesmo nos locais onde não possuímos sede, a Defensoria tem se deslocado até os distritos, aldeias indígenas, quilombos e municípios menores com a Van dos Direitos e, inclusive, com parcerias. Essa inauguração promoverá, ainda mais, o atendimento e a recepção das nossas assistidas e assistidos. Um local novo e acessível para a população, e também para o trabalho de defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores", pontua o defensor-geral.

A construção do novo local foi elaborada a partir um projeto arquitetônico modular e moderno, com padronização de espaços para atendimento e aplicação das cores e identidade visual da Defensoria Pública. Com área do terreno de 1.500,16m2 e área construída de 422,62m2, o arquiteto da Defensoria e fiscal da obra, Ângelo Ulpiano Facioni, explica que o edifício é todo térreo e oferece a possibilidade de ampliação futura.

"Priorizamos a acessibilidade, que faz parte da padronização das unidades da instituição, e também o conforto no atendimento, com salas apropriadas para tender, por exemplo, mães que trazem crianças, famílias que precisam apresentar pessoas idosas, dentre outras características do nosso público e que são prioridade da atual Administração Superior", pontua o arquiteto responsável.

A nova construção possui vagas públicas, para Idosos, PNE (7 vagas) e motos (5 vagas), sendo um total de 12 vagas, além dos espaços privativos para defensora, defensora públicos, servidoras e servidores.

A recepção tem capacidade para 50 assistidos; sala de Assistência Social; ambiente de Psicologia; espaço da coordenação; fraldário; seis gabinetes com lavabo; sala de reunião; cozinha, banheiros para o público feminino e masculino, banheiros PNE feminino e masculino; banheiros privativos da Defensoria; área de serviço, além de grande área verde nas áreas internas e externas.

(Danielle Valentim - Assessoria)

Acompanhe: