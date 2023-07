Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugura sede própria em Paranaíba

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugurou na última sexta-feira (30) mais uma sede própria, desta vez na comarca de Paranaíba, Rua Ermindo Leal, no bairro Ipê Branco. O evento ocorreu às 17h.

O prédio levou o nome do procurador de Justiça de Mato Grosso do Sul, Gilberto Robalinho da Silva, que morreu no dia 13 julho, aos 57 anos, em decorrência de um câncer.

Gilberto Robalinho da Silva nasceu em Paranaíba. Ele atuava na 3ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS), em Campo Grande.

A solenidade de inauguração contou com a presença do defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparani, do presidente da assembleia legislativa de Mato Grosso Sul, o deputado Gerson Claro, além de autoridades politicas e administrativas de Paranaíba.

