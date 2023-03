Defesa Civil de Paranaíba emite alerta sobre aumento da vazão do Rio Paranaíba

A Defesa Civil de Paranaíba emitiu alerta a população ribeirinha sobre o aumento do nível do Rio Paranaíba. Conforme o comunicado, que começou a valer a partir das 10h desta terça-feira (14), o aumento do nível da água a jusante (após a barragem) no Rio Paranaíba, tem relação com a abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de São Simão, no Estado de Goiás.

Operação não oferece riscos, porém, segundo a Defesa Civil o alerta é para que a população redobre os cuidados ás margens do Rio, devido à elevação do nível da água, principalmente a população ribeirinha de ranchos e propriedades.