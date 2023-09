Defesa Civil é tema de palestra no projeto "Bombeiros do Amanhã"

Na quarta quarta-feira (30) o Coordenador Municipal de Defesa Civil, Alexsandro Pereira de Melo, esteve na base do 4º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Paranaíba, onde palestrou aos alunos do projeto “Bombeiros do Amanhã” sobre como funciona a Defesa Civil, seus pilares e também fez junto com os alunos uma atividade prática, sendo um simulado de montagem da barraca estilo ONU de apoio, para uma situação de emergência.

Os alunos ajudaram na montagem da barraca, estimulando a organização, coordenação e trabalho em grupo, diante a uma situação de emergência.

Coordenaram o evento o Comandante de Bombeiros, Hoanderson Gomes de Sá e o bombeiro Jhonatas Silva Souza.

Após o simulado o Comandante recebeu das mãos do Coordenador a cautela da barraca para ser usada no que for útil para o desenvolvimento dos trabalhos da corporação.