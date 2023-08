Delegada explica investigação de feminicídio e autor teria premeditado

Eurico Costa, 50 anos, premeditou o crime cometido contra a ex –mulher, Alessandra Penha Cardoso, 42 anos, na terça-feira (29), segundo aponta investigação da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Diferente do que havia sido divulgado, de que a mulher havia sido atingida quando voltava da delegacia, Alessandra estava em casa no momento do crime, e na última semana registrou Boletim de Ocorrência e no dia 21 já contava com medida protetiva.

Eurico teria passado a noite da casa da ex e ficou escondido desde a noite anterior, e por isso imagens da câmera de segurança de residências vizinhas passam por perícia para confirmar o fato. O homem tinha intenção de fuga para Portugal sendo encontrado grande quantia em dinheiro junto com seus pertences e um celular novo, sem uso.

De acordo com a delegada, o autor ficou escondido dentro da residência da vítima, dentro do banheiro no salão comercial em frente, onde foram encontrados vestígios de que ele esteve no local. “O crime foi no quarto, que fica no fundo da casa. Foi muito rápido a ação dele, premeditada para tirar a vida de uma pessoa”, pontuou.

