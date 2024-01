Delegada fala sobre investigação do caso de idosa atingida com machadada

Após prisão de um homem, que testemunhou uma tentativa de feminicídio em Paranaíba e não comunicou o fato à polícia, ele foi ouvido na manh~ça desta sexta-feira (12) pela delegada Eva Maira Cogo, titutlar da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Segundo a Delegacia, ele foi preso na zona rural do município. Ele responderá por omissão de socorro e havia mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de estrupo marital com pena de 10 anos e 6 meses.

Ele presenciou na segunda-feira (8) o crime do genro que tentou matar a sogra com golpes de machado e depois tirou a própria vida por enforcamento em uma propriedade rural no município de Paranaíba, no distrito do Alto Santana. A mulher permaneceu por mais de 18 horas sozinha na casa com ferimentos graves na cabeça até ser encontrada.

Três pessoas presenciaram o crime, mas não informaram sobre o caso. Depois do crime, as três testemunhas entraram em uma caminhonete e saíram da fazenda. O motorista teria dito que avisaria a polícia e a idosa acreditou, só depois, quando contou ao filho, a família percebeu que ninguém sabia e por isso procuraram a delegacia. Segundo ele, a mãe disse que outra testemunha havia se comprometido a avisar a polícia e, por isso, não comunicou o crime antes.

