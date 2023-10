Delegado alerta para golpes em restaurantes e lanchonetes

O delegado Gustavo Fernal alerta parafaz alerta para donos de restaurantes e lanchonetes, principalmente usando nome de autoridades policiais.

Na última semana uma pizzaria foi alvo de um golpe, por meio do aplicativo WhatsApp utilizando o Pix. O golpista se passou por delegado de Polícia, fez o pedido de pizza e ainda conseguiu transferências pelo Pix de R$ 600.

Um homem que se identificou como delegado Gustavo pediu pizza pelo aplicativo. O estelionatário solicitou que a entrega fosse feita na Delegacia da Polícia Civil.

O estelionatário, se aproveitando de que as vítimas achavam que estavam mesmo em contato com um delegado de polícia, disse que precisaria fazer transferência para o filho e que entregaria o valor ao entregador da pizza, ganhando assim, a confiança dos proprietários, que acabaram fazendo a transferência via Pix de R$ 600 para a conta de um homem supostamente o filho dele.

A vítima tentou ligar novamente para o número que estava em contato, mas foi bloqueado, e, então, percebeu que caiu em um golpe. O caso foi registrado como estelionato na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

