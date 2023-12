Dengue tipo 4 poderá se espalhar pelo Brasil

Com o verão mais uma vez se aproximando, as pancadas de chuva já têm refrescado os dias do sul-mato-grossense antes mesmo da estação começar. Além de amenizar as altas temperaturas enfrentadas nos últimos meses, as chuvas, aliadas ao calor, geram uma combinação ideal para a prevenção do Aedes aegypti e o aumento nos casos de dengue no Estado.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Dengue, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na última terça-feira (5), Mato Grosso do Sul apresenta 40.460 casos confirmados da doença em 2023. Além dos casos de contaminação, 40 óbitos por dengue foram confirmados neste ano e duas mortes em investigação. O índice é o segundo maior registrado nos últimos 10 anos, atrás apenas de 2020, ano em que 42 óbitos foram contabilizados. Caso a doença seja confirmada como causa das mortes que estão sendo investigadas, 2023 também passará a ocupar o primeiro lugar no ranking.

Continue Lendo...

Assista: