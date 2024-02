Denominação do prédio da Casa de Velório será em homenagem a 'Magiclick'

Luiz Alberto Oliveira, popularmente conhecido como Magiclick, será homenageado com seu nome no prédio da Casa de Velório Municipal. Decreto publicado nesta segunda-feira (19) dá denominação prédio. Magiclick morreu em 19 de julho de 2019 aos 60 anos de idade em Goiânia, onde residia com o irmão em decorrência de problemas de saúde.

Ele morou por 12 anos no Lar de Idosos Santo Agostinho e após a morte de sua mãe, Magiclick ficou debilitado e foi encaminhado para Goiânia pelo fato de seu irmão residir lá e a cidade possuir mais recursos na área da saúde.

Carismático, Magiclik era sempre muito atencioso, e andava pelas ruas de Paranaíba sempre elegante e com sorriso no rosto; gostava de participar dos encontros políticos e era carinhosamente tratado por todos.

O prédio fica localizado na Rua Arícia Queiroz, nº 1495 e ainda não foi divulgada data para reinauguração. O local passa por reformas desde janeiro de 2023.