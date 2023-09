Dia D de vacinação antirrábica será no dia 16

A Prefeitura Paranaíba, por meio da Vigilância de Zoonoses, irá realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos no dia 16 de setembro. A vacina antirrábica será aplicada de graça, sem necessidade de agendamento. Para receber a vacina, o pet precisa ter mais de quatro meses, estar saudável e, se possível, o dono deve apresentar a carteira de vacinação do animal. Os gatos devem estar em caixa de transporte e os cães com coleira e guia.

Vacinação Antirrábica

A vacinação antirrábica para cães e gatos é realizada ao longo de todo o ano pela Vigilância de Zoonoses. A imunização antirrábica deve ser feita anualmente em cães e gatos, a partir de quatro meses de vida. A raiva é uma doença viral que, normalmente, é transmitida ao homem por mordida, arranhão ou lambida de um animal infectado. A taxa de letalidade entre humanos é próxima de 100%.

