Diversos casos de estelionato são registrados na Polícia Civil de Paranaíba

Um senhor de 73 anos, morador do bairro Santo Antônio, Paranaiba-MS, compareceu à Delegacia de Polícia Civil, pois tem sido vítima de diversos golpes.

Segundo o Boletim de ocorrências, de forma fraudulenta alguém conseguiu acesso aos dados cadastrais da vítima, senhor (73).

A vítima alega que com esses dados pessoas conseguiram fazer empréstimos em seu nome, sendo três realizados com êxito, os empréstimos não foram solicitados com sua autorização e conhecimento. Os valores dos empréstimos estão descontando em seu benefício do INSS.

O caso está com a polícia para as providências.

