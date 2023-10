Dois homens foram presos por tráfico de Drogas em posto da PRE

Na ultima terça-feira (10) por volta das 18h30min, dois homens foram presos por tráfico de drogas, ambos estavam em um veículo com placa de São José do Rio Preto e trafegava sentido Inocência, Paranaíba.

O veiculo foi abordado no posto da PRE, no momento da averiguação de documentos os dois suspeitos demonstraram nervosismo, uma busca foi feita, e no interior do veiculo foi encontrado uma mochila havendo dois tabletes de pasta base, valor aproximado a R$ 50,000,00.

Os depoimentos foram contraditórios e com isso foi feita a busca no veiculo, os dois homens foram encaminhados até a delegacia de Policia Civil para as medidas cabíveis.