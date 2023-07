Dona de casa cai em golpe de investimento do PIX e perde R$ 300

Uma dona de casa de 35 anos procurou a Delegacia de Polícia de Paranaíba para registrar boletim de ocorrência de estelionato após ser vítima do golpe do investimento via PIX. O fato foi registrado por volta das 17h40 de terça-feira (18).

Segundo ocorrência policial, no anúncio visto por ela em uma rede social dizia que na Tabela PIX, se ela depositasse R$ 300 teria retorno de R$ 1.100. Acreditando que teria o dinheiro multiplicado, ela repassou o dinheiro, contudo após o envio dos respectivos valores, ela não recebeu o investimento como esperado, percebendo que caiu em um golpe.