Duas escolas estaduais em Paranaíba vão passar por reformas

O Governo do Estado anunciou a reforma de mais uma unidade da REE (Rede Estadual de Ensino). Com investimento de R$ 7.660.019,20 a EE. Manoel Garcia Leal, em Paranaíba, será reformada e ampliada.

Esta é a segunda escola com a reforma confirmada no município. No dia 8 de fevereiro foi anunciada a reforma e adequação da EE. Aracilda Cícero Corrêa da Costa.

Com a publicação de hoje a unidade é a 15ª com reforma anunciada em onze municípios. Apenas no mês de fevereiro com total de recursos que ultrapassam R$ 52 milhões. Também serão reformadas escolas em Campo Grande, Naviraí, Paranaíba, Caarapó, Coxim, Tacuru, Vicentina, Miranda e Rio Verde de Mato Grosso.

As reformas gerais e parciais garantem intervenções que vão melhorar a vida dos estudantes e dos trabalhadores da educação. Em algumas unidades, as intervenções vão garantir acessibilidade e readequações necessárias para o dia a dia escolar.

(Comunicação do Governo de MS)