Durante encontro, reitoria da UEMS diz que implantação do curso de medicina em Paranaíba é viável

Uma reunião discutiu a instalação do curso de Medicina em Paranaíba. O evento aconteceu na tarde da última sexta-feira (3), no auditório da ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba).

O evento contou com a participação de Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade, além do prefeito de Paranaíba Maycol Queiroz e diversas autoridades políticas e administrativas do município. Além disso, o evento contou com a participação da população que compareceu e lotou o auditório da entidade e parte externa, que contou com um telão para acompanhar a reunião.

Segundo Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade, Paranaíba tem o apoio de 100% da reitoria para implantação do curso. Para ele é possível é possível a criação do no campus, porém, é preciso viabilizar para que isso aconteça.

“A Universidade Já dispõe de infra-estrutura, mas é preciso um aporte de R$ 20 milhões sendo, R$ 10 milhões para construção de laboratórios e R$ 5 milhões para equipá-los, além da remuneração de professores e servidores administrativos”, destacou.

Laércio destacou ainda que o prazo para a instalação do curso depende do apoio concreto da bancada e governo do estado.

Já o prefeito o prefeito Maycol Queiroz enfatizou que a instalação do curso de medicina em Paranaíba não é mais um sonho, é questão de empenho. O prefeito acredita no apoio da bancada estadual e federal, além do governo do estado para que o curso se concretize em Paranaíba. Maycol ainda disse que trocará o PDT pelo PSDB.

