Eleição do Conselho Tutelar segue na fase de impugnação de candidaturas

A eleição do Conselho Tutelar em Paranaíba segue na fase de impugnação de candidatura. Foram 21 pessoas que se inscrevam para os cinco cargos de titulares e suplentes. Os candidatos passarão por cinco etapas, sendo elas: da inscrição/entrega dos documentos; análise da documentação exigida; exame de conhecimentos gerais sobre o estatuto da criança e do adolescente e das legislações pertinentes a área da criança e do adolescente; prova prática de informática; processo de escolha pela sociedade.

Cleide Aparecida Martins Barbosa Silva, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente fala sobre o processo.

Assista: