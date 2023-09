Eleição para Conselho Tutelar será neste domingo

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará a eleição do Conselho Tutelar de Paranaíba neste domingo, dia 1 de outubro, na Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias, na Rua Jaime Queiroz de Carvalho, 760, bairro Santo Antônio, das 8h às 17h.

Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 anos, inscritos no cadastro de eleitores da respectiva circunscrição, ou seja, ter título de eleitor no município, e se apresentar no local portando o mesmo e documento oficial com foto.

Cada eleitor deverá votar em apenas um candidato.

Confira os números e os nomes dos candidatos que estarão na cédula de votação, conforme sequência numérica:

Nome e número dos Candidatos:

10 –Patricia

11 – Tauana Kely

12 – Silmo

13 – Joyce Ferreira

15 – Roberta

18 – Natalia Leal

19 – Monitora Katiuscia

22 – Amanda

23 – Valéria Freitas

25 – Emerson Fischer

27 – Katiuscia Personal

33 – Márgila Leal

45 – Marcia Brito

85 – Pr. Neivaldo