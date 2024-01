Em Paranaíba dois homens foram presos por direção perigosa

No sábado (30) policiais militares do 13º Batalhão prenderam dois homens após fugirem de uma abordagem e estarem transitando em via pública em velocidade excessiva e fazendo manobras.

Policias que estavam na Avenida Três Lagoas realizando a Operação boas festas, avistaram duas motos sendo conduzidas de forma irregular, alta velocidade e manobras de risco. Os policias deram ordem de parada, mas os condutores iniciaram em alta velocidade tentando escapar das viaturas passando por várias ruas e avenidas, uma das motos foi localizada na Avenida Getúlio Vargas no Jardim América. O outro condutor continuou pela Avenida José de Castro e perdeu a direção e caiu, ele foi detido próximo à rotatória da “Bom Gosto” os dois confessaram não possuir CNH e as motos estavam sem licenciamento, por isso o motivo de estarem fugindo.

As motos foram recolhidas para o pátio do DETRAN, as medidas foram tomadas pelas infrações cometidas.