Em segunda assembleia, sócios aprovam venda do PTC para o município

A Assembleia Extraordinária do Paranaíba Tenis Clube realiza na noite de terça-feira (2) aprovou a venda do clube para o Município pelo valor de R$ 3.700.000. Com a presença de 30 associados em condições de voto, e seguiu a ordem do dia da convocação, com explicações da presidente do conselho deliberativo Conceição Aparecida de Souza.

Foram aprovadas por unanimidade: a) desligamentos de sócios inadimplentes; b) alienação da imóvel sede; c) dissolução da entidade jurídica e d) nomeação de três liquidantes.

Conceição fala do esforço iniciado há um ano junto a diretoria executiva para recuperação do clube que estava em completo abandono, com dívidas na justiça.

Assista: