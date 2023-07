Embriagado, motorista bate carro em coqueiro no calçadão e foge

Um homem de 49 anos de idade foi levado para a Delegacia após colidir e derrubar um coqueiro em frente a uma loja no Calçadão Juca Pinhé, na rua Coronel Carlos, no Centro de Paranaíba, na noite de sábado, por volta das 21h50. Ele estava embriagado e foi abordado pela Polícia Militar próximo ao terminal rodoviário.

Conforme boletim de ocorrência, a PM foi abordada por um homem que relatou a colisão do veículo com a árvore no centro da cidade, e após o choque o motorista teria fugido do local. Segundo a testemunha, o condutor do veículo apresentava visível estado de embriaguez.

Em seguida, na Av. Evaristo Pereira Ferreira, frente ao Terminal Rodoviário, o veículo foi visto pela guarnição policial e o autor permanecia parado dentro do veículo, o qual estava tentando estacionar. Com sinais visíveis de embriaguez, (falante, calambeante, olhos avermelhados, fala desconexa), o homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica, porém, não contou o período que permaneceu bebendo.

Ele foi encaminhado para Delegacia de Policia Civil para a confecção dos procedimentos cabíveis e aceitou fazer o teste do etilômetro, o qual constou teor alcoólico de 1,07mg/l de álcool por litro de ar alveolar. Ele foi entregue a equipe de Polícia Judiciária para serem tomadas as medidas pertinentes.