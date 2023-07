Empresário perde R$ 14 mil em golpe do falso funcionário de banco

Um homem de 45 anos foi vítima de estelionato na terça-feira (11) e perdeu R$ 14 mil ao acreditar que teve sua conta hackeada. Ele recebeu ligações no telefone fixo de sua empresa e um homem se identificando como funcionário do Banco do Brasil disse que sua conta estava hackeada. Durante a conversa, ele foi orientado a ir até a agência do BB para realizar alguns procedimentos de segurança.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima acabou seguiu as orientações do suposto funcionário e realizou pelo aplicativo do banco em seu celular uma transferência do tipo PIX no valor do R$ 3 mil. O suposto funcionário ainda informou que possivelmente teriam invadidos outras contas e que precisaria fazer os procedimentos também nessas contas.

A vítima informou para o estelionatário que tinha uma conta no Banco Itaú e acabou realizando mais duas transações do tipo PIX, uma no valor de R$ 1 mil e outra no valor de R$ 10 mil.

Uma pessoa entrou em contato após as transações dizendo que o banco iria realizar os estornos, porém nada disso aconteceu. Suspeitando tratar-se de um golpe financeiro, procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o fato.