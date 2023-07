Com portões abertos para o público, a 59ª edição da Exposição Agropecuária de Paranaíba (Expopar) terminou na última terça-feira (3).

O evento encerrou em grande estilo com os shows com as duplas Ícaro e Gilmar e Rio Negro e Solimões, celebrando os 166 anos de Paranaíba.

