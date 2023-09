Energisa explica quedas de energia em Paranaíba e justifica com aumento do consumo

Paranaibenses registraram oscilações no fornecimento de energia elétrica na noite de terça-feira (26) em Paranaíba. A Energisa, concessinária de energia do Estado, comunicou um recorde de consumo de energia em Mato Grosso do Sul. Isso deve ao calor e consequentemente ao número de aparelhos elétricos ligados.

Segundo a empresa, devido às altas temperaturas, uma nova demanda de consumo de energia elétrica no estado foi registrada nessa segunda-feira (25/9), por volta das 22h. O recorde ocorreu recentemente na última quinta-feira (21/9), quando o uso foi de 1.248 MW (Megawatts). Ontem, a potência alcançou 1.395 MW, aumento 11% maior se comparado ao dia 21/09. Essa diferença é o suficiente para abastecer uma Dourados e meia, a segunda maior cidade do estado.

Assista