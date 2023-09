Escola Ermírio arrecada itens de higiene pessoal em Paranaíba

A Escola Estadual Ermírio Leal Garcia, em Paranaíba, lançou uma campanha solidária de arrecadação de itens de higiene pessoal, que posteriormente serão doados para os alunos. A iniciativa visa promover a saúde, a dignidade e a autoestima dos beneficiados, além de fortalecer os laços entre a escola e a sociedade.

Entre os itens para doação estão: absorventes, escovas de dente, desodorantes, pastas de dente, sabonetes, shampoo, condicionador e outros produtos que fazem parte da higiene pessoal.

Taís de Medeiros, coordenadora de práticas inovadoras da escola, explicou que o projeto surgiu com a ideia de aproximar comunidade dos alunos, dos professores, com arrecadação de itens de higiene pessoal e assim proporcionando também conforto nas aulas e no momento de estar na escola.

Continue Lendo...

A próxima etapa será a separação dos kits e distribuição, contando também com a ajuda dos alunos, para valorizar o protagonismo estudantil. “Os próprios alunos vão montar os kits, separar e depois distribuir para todos os alunos da escola”, destacou.

A intenção é que sejam montados 200 kits, aproximadamente que é o número de alunos matriculados.