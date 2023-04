Escolas municipais do campo recebem R$ 24 mil em projeto de sustentabilidade

Três escolas municipais situadas na zona rural de Paranaíba receberam R$ 8 mil cada uma, pela pontuação atingida no “Jogo Coopera Cerrado”. As escolas contempladas foram Capitão Altino Lopes (Distrito São João do Aporé); João Chaves dos Santos (Distrito Raimundo) e Dona Maria Paula de Oliveira (Distrito Tamandaré).

As escolas atendem atualmente 350 alunos, nas etapas de educação infantil e ensino fundamental. A realização de missões e desafios para promoção da sustentabilidade socioambiental do Cerrado incluíram: atividades práticas, hortas comunitárias e fitoterápicas, compostagem (em composteira) e ações de reflorestamento. As atividades da Jornada de Aprendizagem começaram no mês de julho do ano passado.

Segundo a coordenadora da educação no campo, Maria Ângela Pereira Pedroso, as escolas receberam pontos no Jogo Coopera Cerrado cada vez que uma etapa foi realizada. Todas estão no nível Top Sustentável e recebeu o prêmio em dinheiro para ser usado em benfeitorias pelo desempenho. Os coordenadores federais acompanharam as ações e pontuavam cada atividade desenvolvida.

Além dos prêmios previstos, as escolas premiadas na categoria Super e que tenham realizado interações com outras instituições, poderão ganhar um valor adicional de R$ 10 mil, classificando-se na categoria Super Sustentável, podendo ser premiada uma escola por estado.

Um dos objetivos é mostrar a importância do apoio e financiamento à agricultura com tecnologias de baixa emissão de carbono, aliado a uma assistência técnica efetiva a centenas de produtores e produtoras rurais e organizações locais, a fim de fortalecer a comercialização de suas produções agropecuárias.

O projeto acontece nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em municípios que possuem um percentual significativo de pastagens degradadas, elevadas taxas de desmatamento e aptidão para introdução de sistemas integrados de produção.

O prêmio é financiado pela Cooperação Técnica BR-T1409 aprovada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com recursos do Financiamento Internacional do Clima do Governo do Reino Unido, tendo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como beneficiário institucional e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) como responsável pela sua execução e administração (Convênio BID – IABS ATN/LC1708-BR).

A Embrapa é a responsável pela coordenação científica e a Associação Rede ILPF pelo apoio técnico.