Escolas municipais retornam com aulas para 5 mil alunos

O ano letivo na Rede Municipal de Educação de Paranaíba começou nesta quinta-feira (23). Estima-se que neste ano estejam matriculados nas escolas municipais e Centros de Educação Infantil, quase 5 mil alunos.

Além dos materiais convencionais como cadernos, lápis, canetas, entre outros, os alunos, do Jardim II ao 9º ano, receberão mochila escolar e estojo; a previsão de entrega é no mês de março.

Os estudantes também serão uniformizados com duas camisetas cada um. Na semana anterior, a Polícia Rodoviária Federal ofereceu uma palestra aos condutores do transporte escolar, a respeito da importância do cumprimento das leis de trânsito.

Durante a palestra foram explicados os cuidados que eles devem ter com relação aos veículos, bem como repassadas questões de segurança, para aprimoramento do serviço oferecido aos alunos.