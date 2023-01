Esgoto universalizado atrai investimentos

Com 42,2 mil habitantes, o município de Paranaíba, na região Leste de Mato Grosso do Sul, atingiu 99% de cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto. O investimento em saneamento básico é um fator que afeta diretamente a qualidade de vida da população, uma vez que garante o acesso à água tratada e ao serviço de esgoto. A universalização do sistema de esgotamento sanitário foi possível através do programa estadual “Avançar Cidades”, com ação direta da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) junto à Prefeitura de Paranaíba.

O alcance da cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto pode gerar impacto econômico significativo no município, que está mais preparado para receber investidores que queiram alavancar o desenvolvimento na região.

O prefeito Maycol Queiroz anunciou, inclusive, a construção do CISS (Centro Integrado Sesi Senai), em Paranaíba, no Parque Industrial, local que receberá atenção especial da Sanesul. Ele destacou que o saneamento foi fundamental para a cidade. “Paranaíba está em pleno desenvolvimento e a Sanesul faz parte dessa construção junto ao Governo do Estado”, disse o prefeito.

INVESTIMENTOS

O governo do Estado e a Sanesul investiram R$ 39,1 milhões em obras de saneamento, em Paranaíba, incluindo abastecimento de água e tratamento do esgoto. Atualmente o valor de R$ 7,5 milhões em obras está sendo executado na cidade. A estatal também iniciou a padronização do sistema de abastecimento de água no distrito de São João do Aporé.

A Sanesul garantiu que em 2023 os investimentos continuam na manutenção do saneamento. Segundo ele, a empresa já liberou a abertura de licitação para a reabilitação da ETA (Estação de Tratamento de Água) e deverá executar as últimas obras complementares do programa “Avançar Cidades”.

O distrito de São João do Aporé fica distante 71 quilômetros do município de Paranaíba. Atualmente o sistema de abastecimento de água do local é realizado e mantido pelos próprios moradores, com apoio técnico da empresa. Lá, o projeto da Sanesul está com 45%.