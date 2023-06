Espaço Cultural terá apresentações artísticas e artistas regionais

Na noite desta terça-feira (27) a Prefeitura de Paranaíba, através da Secretaria Municipal de Cultura, inicia o “Espaço Cultural”, na Expopar 2023. O evento traz apresentações do Projeto “A arte ressignificando a vida”, com canto coral, dança urbana, flauta e violão.

As apresentações terão início a partir das 19h, no Espaço Cultural, localizado ao lado da sede administrativa do Sindicato Rural. Além disso, se apresentam no evento o grupo de pagode Bem Bolado.

O “Espaço Cultural” segue até o dia 29, com apresentação de projetos da prefeitura de Paranaíba, além de participação de artistas regionais.

