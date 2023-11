Especialista em soluções financeiras fala sobre reabilitação de crédito

Luana Souza esteve em nossos estúdios, falou com detalhes como é realizado o procedimento “Limpo Nome”.

Ela explica que o procedimento para pessoa física é o mesmo para jurídica, e em ambas as ocasiões é feito uma análise para informações de apontamentos. Ela também ressaltou sobre a recuperação do score e como as pessoas podem fazer em seu dia a dia, para obter um aumento para novas aprovações de créditos e financiamentos, Luana, também afirma que todo esse processo é 100% jurídico e legal.

Uma ação chamada “Feirão Limpa Nome” está sendo realizada por sua empresa, Luana Soluções Financeiras, essa ação vai ser até final do mês de novembro.

Assista o vídeo: